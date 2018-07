Brahman promove congresso no Rio A Associação dos Criadores de Brahman do Brasil realizará, de 4 a 8 de fevereiro de 2009, no Rio, o 1º Congresso Brasileiro e Latino-Americano da Raça Brahman (Brahman Rio Show 2009), que reunirá 500 animais. Estão confirmados três leilões. No dia 5, às 20h30, ocorre o Brahman Quality, que ofertará animais da raça. No dia 7, às 20h30, será realizado o InterBrahman, que disponibilizará material genético brahman. O terceiro leilão será de animais gir leiteiro. A programação técnica será aberta, dia 4, pelo ex-ministro Roberto Rodrigues, que falará sobre tendências do agronegócio. Site: www.brahmanshow.com.br.