Brancos ainda dominam economia sul-africana, diz presidente Zuma

Em discurso no início de uma reunião do partido governista Congresso Nacional Africano (CNA), Zuma disse que, 18 anos depois do fim do regime de segregação racial apartheid, o país mais rico da África ainda enfrenta grandes desafios relacionados à pobreza, ao desemprego e à desigualdade.

"A estrutura econômica da era do apartheid continuou praticamente intacta", disse Zuma a milhares de delegados. "A propriedade da economia ainda está primariamente nas mãos de homens brancos, como sempre foi."

O CNA redigiu vários documentos pedindo a mineradoras que contribuam mais com os gastos em bem-estar social, e para que as empresas estatais comandem o crescimento econômico e a geração de empregos.

"Chegou a hora de fazer algo mais drástico rumo à transformação econômica e à liberdade", disse Zuma.

Mas alguns economistas alertam que seria perigoso depender demais das estatais, já que quase todas têm problemas de dívidas e má gestão.

Zuma disse também que o debate sobre a partilha dos lucros da mineração deveria ir além do simples "nacionalizar ou não nacionalizar".

Um estudo patrocinado pelo CNA neste ano dizia que a nacionalização das minas poderia falir o Estado, mas que os lucros das mineradoras poderiam ser mais taxados.

O presidente defendeu ainda um novo programa de reforma agrária, dizendo que o atual sistema de "compra consentida, venda consentida" tem demorado em restituir terras de brancos a negros que foram privados delas pelo apartheid. Zuma, no entanto, não citou mecanismos alternativos para a redistribuição fundiária.

Zuma acrescentou que as atuais políticas de estímulo econômico aos negros deveriam ser reforçadas, apesar de críticas de alguns setores do CNA e de aliados sindicais que entendem que os benefícios estão sendo concentrados numa pequena parcela de sul-africanos negros ligados ao partido, que governa a África do Sul desde o fim do regime de segregação racial, em 1994.

A conferência do CNA termina na sexta-feira, e suas deliberações estão sendo feitas a portas fechadas.