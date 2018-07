Brancos não serão mais maioria nos EUA em 2024

Os brancos não vão ser mais a maioria da população americana em 2024, de acordo com dados do Censo dos Estados Unidos. A previsão, que tem base nas taxas de nascimentos, mortes e imigração, prevê que as minorias formarão 55% da população oito anos antes do que indicavam projeções anteriores. Há muito já se dizia que os Estados Unidos são uma nação de imigrantes, mas no passado ingressavam no país principalmente europeus brancos. Na metade deste século este grupo estará na minoria pela primeira vez. A população branca também estará mais velha. O número de pessoas com idade superior a 85 vai triplicar nos próximos 40 anos. Os hispânicos é que estão tendo o maior número de filhos no país. Atualmente eles são 15% da população, mas em 2050, representarão 30% - quase um em cada três americanos. Segundo a projeção, os negros serão 15% da população - um pequeno aumento em relação aos dias de hoje. Já os asiáticos vão passar de 4% para 9% da população americana. Provavelmente estas mudanças serão vistas em todo o país, e não estarão mais confinadas a áreas urbanas como no passado. No total, a população americana deverá aumentar de 305 milhões de pessoas para 439 milhões até 2050. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.