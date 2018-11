Brasil abre 272 mil empregos em abril; Lupi vê mais em maio

O saldo líquido de contratações do mês passado deriva de 1.774.378 admissões e 1.502.153 demissões, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O resultado, de acordo com o ministério, foi o quarto melhor já contabilizado.

"Estou muito otimista com relação a maio. A previsão para maio é de superar abril", acrescentou Lupi a jornalistas.

Segundo o ministro, o número deste mês deverá chegar próximo do que foi registrado em maio do ano passado, quando foram criados 348.721 mil postos de trabalho (na série com ajuste).

Os empregos em maio devem ser impulsionados pelo Dia das Mães e pelo crescimento da produção agropecuária, principalmente no Centro-Oeste do país.

No ano até abril, segundo dados ajustados que incorporam informações declaradas fora do prazo, a economia brasileira gerou 880.717 vagas formais líquidas.

Lupi manteve sua previsão de que, em 2011, a economia brasileira vai gerar cerca de 3 milhões de empregos e disse que as contratações devem acelerar no segundo semestre, pois, segundo ele, a inflação já estaria sob controle.

"Controlada a inflação, ela ficando no centro da meta, a tendência é de mais recursos serem liberados para investimentos", disse o ministro.

Para Lupi, as medidas tomadas pelo governo para controlar a inflação já estão surtindo efeito.

SETORES

Em abril, o setor da economia que, proporcionalmente, criou mais vagas formais foi a agricultura, que ampliou seu estoque de empregos em 1,84 por cento e gerou 28.133 postos de trabalho.

Em termos absolutos, o maior criador de vagas foi o setor de serviços, com 114.434 novos empregos (avanço de 0,78 por cento).

Lupi destacou que a indústria de transformação contribuiu com a criação de 51.313 vagas, um acréscimo de 0,63 por cento.

Impulsionado pelo início das obras para a Copa do Mundo, o setor da construção civil gerou 29.881 postos de trabalho em abril, com avanço de 1,15 por cento, de acordo com Lupi. "Na construção civil, tem as obras de reforma dos estádios, na área portuária e o 'Minha Casa, Minha Vida'", afirmou.