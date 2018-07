Brasil abre 28,9 mil vagas formais de trabalho em janeiro--Caged

O dado veio pior do que o esperado pelo mercado e pode indicar fraqueza na recuperação da atividade econômica do país. Pesquisa da Reuters feita com analistas de mercado mostrava que a mediana das expectativas era de abertura de 46 mil vagas.

O número de janeiro representou queda de 75,7 por cento na comparação com a abertura de 118.895 vagas sem ajustes em janeiro de 2012.

A forte queda foi provocada pelo comércio, que somente no primeiro mês deste ano registrou corte líquido de 67.458 postos de trabalho.

O desempenho ruim também foi provocado por menor geração de oportunidades em quase todos os setores. No de serviços, por exemplo, houve a contratação líquida de 14.746 trabalhadores em janeiro, enquanto em igual mês do ano passado o número havia sido de 61.463.

A agricultura mostrou dispensa líquida de 622 trabalhadores, enquanto que em janeiro de 2012 o setor havia contratado, também em termos líquidos, 12.318 trabalhadores

Já a construção civil, segundo o Caged, registrou contratação líquida de 33.421 pessoas no último mês, menor que as 42.199 em janeiro de 2012.

No ano passado foi registrada a criação de 1,301 milhão de vagas. O governo prevê que 2013 serão criadas 2 milhões de vagas formais. Isso deve contribuir para manter o desemprego em mínimos históricos e em meio a um contexto de elevação dos rendimentos pagos aos trabalhadores.

A taxa de desemprego fechou 2012 em 4,6 por cento segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao mesmo tempo em que a renda do trabalhador cresceu 4,1 por cento.

