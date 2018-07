Brasil abre o ano com déficit de US$2,75 bi nas contas externas O Brasil abriu o ano com um déficit em transações correntes de 2,753 bilhões de dólares, ante déficit de 4,028 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado, informou o Banco Central nesta sexta-feira. Em 12 meses até janeiro, o déficit em transações correntes atingiu patamar equivalente a 1,75 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante déficit de 1,78 por cento do PIB em 12 meses até dezembro de 2008. Os investimentos estrangeiros diretos no país somaram 1,930 bilhão de dólares no mês passado, ante 4,826 bilhões de dólares em janeiro de 2008. (Por Isabel Versiani)