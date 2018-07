Brasil adiciona 187,3 mil acessos de TV paga em setembro, diz Anatel

A NET, do grupo mexicano América Móvil, permaneceu na liderança com 10,34 milhões de acessos, frente a 10,25 milhões em agosto. A Sky/DirecTV ficou em segundo lugar, com 5,64 milhões (frente a 5,62 milhões em agosto).

Em terceiro lugar ficou a Oi, com 1,03 milhão de acessos (na comparação com 964,4 mil em agosto), seguida pela GVT, com 837,97 mil (frente a 821,01 mil). A Telefônica Brasil, da espanhola Telefónica, que adquiriu a GVT recentemente, ficou em quinto lugar, com 726,6 mil, sobre 714,86 mil em agosto.

(Por Luciana Bruno)