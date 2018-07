Brasil ajudará em resgate de reféns das Farc

O governo colombiano e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) aceitaram que o Brasil dê apoio logístico à operação para resgatar dois reféns da guerrilha e o corpo de um policial morto em cativeiro. O anúncio foi feito ontem pela Igreja Católica colombiana.

Um dos cativos a ser libertados é o sargento Pablo Emilio Moncayo, que está nas mãos das Farc há 12 anos (ele é o refém mais antigo). O outro é o soldado Josué Daniel Calvo, sequestrado em abril. E o corpo pertence ao capitão Julián Guevara, morto em janeiro de 2006, quando tinha completado 8 anos no cativeiro das Farc.

Segundo o secretário-geral da Conferência Episcopal Colombiana, monsenhor Juan Vicente Córdoba, há "avanços significativos" nas gestões para o resgate dos dois reféns. As Farc anunciaram a dupla libertação unilateral em abril, mas duas tentativas anteriores de concretizá-la não tiveram êxito.

"Desta vez temos uma evolução em relação às outras duas vezes que as coisas estiveram a ponto de se resolver: o fato de o Brasil já ter sido aceito (como o responsável pela logística da operação) pelas duas partes", disse Córdoba.

Em janeiro de 2009, o Brasil participou com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) de uma operação para resgatar três policiais e um soldado da selva colombiana. Na época, o País colocou à disposição três helicópteros e uma equipe de militares. "O Brasil está fornecendo o apoio logístico da mesma maneira que no ano passado", confirmou o delegado do CICV, Christophe Beney, após se encontrar com o ministro de Defesa da Colômbia, Gabriel Silva, o comandante das Forças Armadas, general Freddy Padilla, e o Comissário para a Paz do governo, Frank Pearl.

Segundo Beney, a libertação pode ocorrer "nos próximos dias ou semanas". Ao jornal El Tiempo, Pearl agradeceu a ajuda brasileira. "O papel do Brasil nas libertações passadas foi impecável e deixou todo mundo tranquilo", disse.

OPERAÇÃO

Na terça-feira, o Exército colombiano anunciou ter matado no sul do país o comandante das Farc responsável pelo sequestro de 12 deputados de Cali em 2002. Iván Cárdenas era conhecido como "Narizes".