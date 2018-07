Brasil ameaça ação na OMC sobre restrições por vaca louca O maior exportador mundial de carne, o Brasil, dará prazo aos países que frearam as importações do seu produto após o caso "atípico" de vaca louca, até março para eliminar as medidas ou registrará uma queixa na Organização Mundial do Comércio, disseram autoridades do Ministério da Agricultura nesta sexta-feira.