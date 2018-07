Brasil ameaça UE com painel na OMC contra mais taxas ao frango

Segundo o executivo da Associação Brasileira dos Produtores e Exportadores de Frangos (Abef), a UE já notificou à OMC a sua intenção de elevar tarifas para oito linhas de produtos de frango, a partir de maio de 2010, e também quer impedir que o produto in natura do Brasil importado seja reprocessado no bloco europeu.

"Essas novas tarifas poderiam causar um estrago de até 300 milhões de dólares por ano ao Brasil", disse Turra, em entrevista por telefone.

No ano passado, as exportações de frango do Brasil para a União Europeia somaram 526 mil toneladas, rendendo ao país uma receita de 1,4 bilhão de dólares.

A UE, terceiro destino do frango brasileiro, após Ásia e Oriente Médio, tem um histórico conflituoso com o setor brasileiro. O Brasil já ganhou, em 2006, um painel contra a UE, quando foram estabelecidas cotas de importação com tarifas menores, de 8 a 15 por cento.

Atualmente, o Brasil consegue exportar dentro da cota cerca de 350 mil toneladas por ano, e o restante segue para a UE com importadores arcando com tarifas maiores, de 1.024 euros até 1.300 euros por tonelada.

"Esse aumento de tarifas gera obrigação de compensação aos fornecedores dos produtos, isso é a regra. E essa compensação está sendo discutida com os europeus", declarou o presidente da Abef, referindo à elevação das taxas previstas para maio.

Ele destacou que já passou informações para o escritório de advocacia que ganhou o painel contra a UE em 2006, com o objetivo de entrar com processo na OMC, no caso de as negociações não terem um bom resultado.

Turra disse ainda que o Brasil considera as duas medidas, tanto o aumento de tarifa como a proibição do reprocessamento do frango in natura importado, como protecionistas.

"Mas estamos tentando negociar", ponderou.

EXPORTAÇÕES

Os ânimos com os europeus estão acirrados em um ano em que os preços no mercado internacional estão em queda, afetando os negócios de empresas brasileiras, ainda por conta da crise financeira global.

De janeiro a outubro, as vendas externas totais de frango do maior exportador mundial caíram 21 por cento, para 4,4 bilhões de dólares. Os volumes exportados estão caindo menos, 2,6 por cento, para 2,8 milhões de toneladas.

Apesar de os negócios mostrarem queda na comparação anual, Turra ainda confia que, com as vendas de novembro e dezembro, o Brasil fecharia 2009 com aumento de exportações, em volumes, de 1 a 2 por cento.

De acordo com a Abef, o Brasil exportou 3,6 milhões de toneladas em 2008, que renderam 6,9 bilhões de dólares.