Brasil apresentará ações efetivas sobre clima, diz Lula

O presidente destacou que a principal responsável pelo aquecimento global é a queima de combustíveis fósseis. E disse ser "inaceitável esperar que os países em desenvolvimento arquem na prática com a maioria das reduções". Lula disse esperar que todos os países, desenvolvidos e em desenvolvimento, apresentem "o mesmo nível de ambição em suas posições para a Conferência". No futuro imediato, segundo o presidente, a principal contribuição do Brasil "será no combate ao desmatamento".

Lula citou o Fundo Amazônia com exemplo de mecanismo de incentivos, associando financiamento internacional e ações efetivas de redução de emissões. "Sua credibilidade se reflete no compromisso da Noruega, primeiro país a decidir contribuir com o Fundo, de desembolsar US$ 1 bilhão ao longo de dez anos. Convido outros países a contribuírem com esse Fundo", finalizou.