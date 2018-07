Brasil assistirá hoje a eclipse lunar A maioria dos brasileiros verá a Lua nascer eclipsada hoje. O fenômeno ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados, com nosso planeta no meio. As regiões que poderão observar o eclipse do início ao fim estão na África, no Oriente Médio, na Ásia e na Oceania. A América do Norte não conseguirá ver o fenômeno. Os europeus, assim como os brasileiros, só verão o fim.