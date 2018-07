Brasil bate Argentina e leva Copa América A seleção brasileira teve pouca dificuldade para bater a Argentina por 71 a 48 (25 a 21), ontem à noite, em Cuiabá, e conquistar o título da Copa América. No 1.º quarto as argentinas assustaram, com vantagem de 13 a 7. Depois, não resistiram. As duas seleções estão classificadas para o Mundial na República Checa, em setembro de 2010, junto com Canadá, que fez 59 a 49 em Cuba.