Brasil cai para 7o. no ranking da Fifa; Espanha volta ao topo

A seleção brasileira perdeu pontos depois da vitória de 1-0 no amistoso com Gana, em Londres, e o empate por 0-0 com a Argentina. É o pior resultado desde agosto de 1993 quando o Brasil ficou em oitavo lugar, sua pior marca até hoje.

A mudança no topo do ranking é resultado da vitória espanhola por 3-2 no amistoso com o Chile e da goleada de 6-0 em Liechtenstein pela fase de classificação da Eurocopa 2012 no começo deste mês.

Pelo complicado sistema de pontuação da Fifa, a Holanda caiu para o segundo lugar apesar de ter derrotado San Marino por 11-0, jogando em casa, e a Finlândia por 2-0, na etapa classificatória da Euro 2012.

A Alemanha permaneceu em terceiro e o Uruguai, campeão da Copa América, subiu 1 ponto, passando para o quarto lugar, numa nova escalada depois da vitória de 3-2 no amistoso com a Ucrânia.

A Inglaterra caiu do quarto para o oitavo posto enquanto Portugal e Itália subiram, ficando em quinto e sexto, respectivamente. A Argentina caiu do nono para o décimo lugar.

O Brasil vem reestruturando a seleção tendo em vista a Copa de 2014, mas o técnico Mano Menezes está tendo dificuldades para acertar a equipe.

Ranking (a posição do mês passado está entre parênteses:

1. (2) Espanha

2. (1) Holanda

3. (3) Alemanha

4. (5) Uruguai

5. (8) Portugal

6. (7) Itália

7. (6) Brasil

8. (4) Inglaterra

9. (10) Croácia

10. (9) Argentina

Reportagem de Brian Homewood)