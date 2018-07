Brasil capta US$1,25 bi com bônus que vencem em 2041

Os títulos saíram ao preço de 97,498 por cento do valor de face, oferecendo rendimento ao investidor de 5,800 por cento ao ano. O cupom é de 5,625 por cento.

Segundo o Tesouro Nacional, que confirmou os detalhes da operação, "a demanda foi muito boa, várias vezes superior ao emitido".

O IFR, publicação da Thomson Reuters, informou que o apetite dos investidores alcançou 5,75 bilhões de dólares.

Os bônus têm spread de 175 pontos-básicos sobre os Treasuries com vencimento em 2039. A emissão foi liderada pelos bancos Barclays e HSBC.

A liquidação financeira ocorre no próximo dia 7.

O Tesouro conta ainda com a prerrogativa de estender a oferta para o mercado asiático, no valor de até 62,5 milhões de dólares, nas mesmas condições obtidas na operação na Europa e nos Estados Unidos.

Na véspera, o secretário do Tesouro, Arno Augustin, disse que o Brasil faria "em breve" uma nova emissão no mercado internacional.

A captação externa anterior do Brasil havia sido feita no final de julho, com a reabertura do bônus Global com vencimento em 2037. À ocasião, foram levantados 500 milhões de dólares e os títulos garantiram rendimento de 6,45 por cento e spread de 195 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis.