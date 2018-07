Brasil cede aviões para país pobre vir à Rio+20

Aviões do Comando da Aeronáutica e da frota corporativa da Embraer vão transportar as delegações de dez países da África e do Caribe para a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. Uma pequena frota, composta por três jatos executivos Legacy e um Emb-190, fará as viagens. As operações vão do dia 18 ao 23.

O Legacy pode levar de 15 até 20 passageiros. Nos arranjos executivos, a capacidade é menor e o conforto, maior. O modelo 190 oferece de 98 a 114 assentos nas versões comerciais.

Até quinta-feira, 66 participantes da reunião haviam sido cadastrados no comitê organizador. O número final é estimado em 120 pessoas. São autoridades, especialistas e pessoal de apoio.

Os Legacy da Força Aérea Brasileira (FAB) sairão da Base Aérea de Brasília com destino a São Tomé e Príncipe, Malaui e Serra Leoa. As aeronaves da Embraer vão se deslocar de Miami, nos Estados Unidos, para Barbados, Granada, Antigua e Barbuda, Santo Cristovão e Neves, Dominica, Libéria e Cabo Verde.

A vigilância da Rio+20 será feita por 20 mil agentes das Forças Armadas. Os custos estão em R$ 132 milhões, abaixo da expectativa inicial de R$ 150 milhões.

Ontem, o Comando Leste do Exército ensaiou o esquema dos deslocamentos das autoridades entre o aeroporto do Galeão e o Riocentro. O trânsito da cidade, ao longo de 35 quilômetros, ficou lento até as 17 horas..

Diárias. Preocupado com os elevados preços de hospedagem durante a conferência, o governo federal decidiu dobrar o valor da indenização de diárias aos servidores públicos federais e militares que ficarem no Rio por causa do evento. Decreto publicado na quarta-feira no Diário Oficial da União prevê aumento de 100% nas diárias- o benefício é válido até 30 de junho, oito dias após o fim do encontro.

O valor de indenização das diárias varia conforme o cargo, função e o destino da autoridade. No caso de viagens ao Rio, o preço variava de R$ 224,20 (cargos de nível intermediário e auxiliar) a R$ 581 (ministros) para servidores públicos federais - agora, passa a ficar entre R$ 448,40 e R$ 1.162.

O preço das diárias cobradas durante a conferência irritou a presidente Dilma Rousseff, que exigiu que o governo pressionasse o setor e reduzisse os valores. / COLABOROU RAFAEL MORAES MOURA, DE BRASÍLIA