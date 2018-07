Brasil, China e Índia negociam posição conjunta

"Com uma posição unificada, poderemos fazer o que os Estados Unidos fizeram em negociações internacionais recentes, que é o "name and shame", que significa identificar o culpado pelo eventual fracasso das negociações e atribuir responsabilidades", disse ontem o representante do Brasil no encontro, embaixador Marcelo Biato, da assessoria internacional da Presidência da República.

O encontro foi convocado às pressas pelo governo chinês na terça-feira. Além do objetivo de coordenar posições, reflete a preocupação de Pequim em não ser transformado em "bode expiatório'' de um eventual fiasco em Copenhague, avaliou Biato. Os ministros do Meio Ambiente de China, Índia e África do Sul se encontraram anteontem com o primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, que defendeu a necessidade de os países em desenvolvimento chegarem a Copenhague com uma posição única. Brasil e China já apresentaram propostas de reduzir ou controlar o aumento de suas emissões. A Índia revelou no encontro de Pequim que também apresentará um plano em Copenhague, o que deve aumentar o poder de pressão dos emergentes sobre os ricos.