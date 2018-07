Brasil colherá 53,39 mi sacas de café em 2013/14, diz Terra Forte

Seria uma alta de 15 por cento ante as 46,6 milhões de sacas na comparação com a mais recente safra de baixa do ciclo bianual de produtividade dos cafezais, em 2011/12, e também acima da atual safra 2012/13, de alta.

Plantações de café arábica na Zona da Mata e no Espírito Santo terão a maior produtividade de todos os tempos, disse a empresa, compensando o desapontamento do ano passado, com produção excelente nas duas regiões.

"A floração foi novamente muito boa, e diferente do ano passado, as condições foram ideais para manter sua sobrevivência. As chuvas de julho foram extremamente prejudiciais para a qualidade da safra 2012/13 mas proporcionaram umidade suficiente para as plantações atravessarem o inverno e chegarem às chuvas da primavera", disse a Terra Forte, em nota.

A produção estimada para a safra 2013/14, que será colhida a partir de maio de 2013, é maior que a calculada para a safra 2012/13, considerada de alta no ciclo bianual, com 52,23 milhões de sacas.

"Alguém pode se perguntar por que o ciclo de baixa não está pronunciado. A resposta rápida é que para um ciclo de baixa forte, um ciclo de alta fraco era necessário."

(Por Gustavo Bonato e Peter Murphy)