Brasil colherá safra recorde de milho em 2012, segundo a Conab O Brasil deve colher uma safra total de milho recorde de 67,8 milhões de toneladas no período 2011/12, ante uma produção 57,4 milhões de toneladas no ciclo anterior, de acordo com projeção divulgada nesta terça-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), superando o volume de soja.