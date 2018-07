Brasil colherá um recorde de 81 mi t em 12/13, diz USDA

A previsão do USDA confirma que a produção brasileira da oleaginosa poderá atingir um recorde, se o clima colaborar. A safra 12/13 começa a ser plantada em meados deste mês, após a chegada das chuvas no Centro-Oeste.

O número do USDA aponta um crescimento expressivo na comparação com a safra passada (2011/12), quando uma seca no Sul cortou a produção nacional para 66,5 milhões de toneladas.

Na safra 2010/11, o Brasil colheu um recorde de cerca de 75 milhões de toneladas.

Caso se confirme a produção de 81 milhões de toneladas projetada pelo USDA em 12/13, o Brasil deverá assumir a liderança global no mercado de soja.

Isso numa conjuntura em que a safra 12/13 dos Estados Unidos --em processo de colheita-- cairá para 71,69 milhões de toneladas, segundo previsão do USDA, ante 83,17 milhões de toneladas na temporada passada.

As lavouras norte-americanas sofreram na temporada com a pior seca em mais de meio século.

ARGENTINA

Segundo relatório mensal sobre safras do USDA, divulgado nesta quarta-feira, a colheita de soja da Argentina foi estimada em 55 milhões de toneladas em 2012/13, também estável ante a previsão de agosto.

Na temporada anterior, a Argentina, terceiro produtor global, colheu 41 milhões de toneladas.

