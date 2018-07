Brasil começa a produzir droga contra câncer Pela primeira vez, o Brasil passa a produzir um medicamento para o tratamento contra o câncer. O Sistema Único de Saúde (SUS) recebeu ontem o primeiro lote nacional do mesilato de imatinibe, genérico indicado para o tratamento de leucemia mieloide crônica e de estroma gastrointestinal (tumor maligno no intestino). A produção será feita pelos laboratórios públicos Instituto de Tecnologia em Fármacos/Farmanguinhos, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e Instituto Vital Brazil, da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com cinco empresas privadas.