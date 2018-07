Brasil concederá vistos a 4 mil haitianos ilegais no país

Os cerca de 4 mil haitianos atravessaram ilegalmente a fronteira brasileira com a Bolívia e o Peru e vivem em precárias condições em pequenos municípios fronteiriços nos Estados do Amazonas e do Acre.

Cerca de 1.600 deles já tiveram a situação normalizada, segundo Cardozo. A resolução que regula a permanência deles no país deverá ser publicada na sexta-feira.

Para coibir a imigração ilegal, a embaixada brasileira em Porto Príncipe concederá cem vistos condicionados por mês, de cinco anos, a haitianos interessados em entrar no Brasil.

A partir da publicação da resolução, haitianos que forem abordados em território brasileiro sem documentação serão notificados e extraditados.

O Haiti, país mais pobre das Américas, ainda se recupera dos efeitos do devastador terremoto de janeiro de 2010, que deixou mais de 200 mil mortos e paralisou a economia local. A nação caribenha também foi atingida por um furacão e por uma letal epidemia de cólera.

O Brasil lidera a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, a Minustah, criada em 2004 após uma sangrenta revolta que levou à queda do então presidente do país, Jean Betrand-Aristide.

(Reportagem de Hugo Bachega)