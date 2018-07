Do total, 750 milhões de dólares foram para os mercados europeu e norte-americano e 75 milhões de dólares para o mercado asiático. O título foi emitido com cupom de juros de 4,875 por cento ao ano e com spread de 150 pontos-base acima do Treasury (título do Tesouro americano) com vencimento em 15 de novembro de 2021.

(Reportagem de Tiago Pariz)