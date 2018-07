Brasil conclui emissão externa e capta US$ 1,35 bi--Tesouro O Brasil captou 100 milhões de dólares com a emissão do bônus Global com vencimento em 2023 no mercado asiático, concluindo a emissão externa com um total de 1,35 bilhão de dólares, informou o Tesouro Nacional nesta quinta-feira.