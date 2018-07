Brasil confirma 3 novos casos de gripe H1N1; total vai a 43

No Estado de São Paulo, foi confirmada a contaminação em paciente infectado durante viagem aos Estados Unidos.

Em Santa Catarina, foram confirmados dois novos casos de transmissão de pessoa para pessoa no país. Trata-se de dois pacientes que tiveram contato com pessoas que haviam contraído a doença durante viagem ao exterior.

Nos três casos, os pacientes estão em tratamento e passam bem, de acordo com comunicado do ministério.

Mesmo com as duas novas confirmações de transmissão autóctone --11 no total--, o Ministério da Saúde afirma que não há evidências de transmissão sustentada do vírus H1N1 de pessoa para pessoa no país.

"A transmissão no Brasil é limitada... tendo em vista que todos esses casos têm vínculo epidemiológico com casos importados", disse nota do ministério.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), outros 27 países confirmaram a transmissão autóctone da doença.

Com as novas confirmações, subiu para 43 o número de contaminados pela nova gripe no país, sendo 18 em São Paulo, nove no Rio de Janeiro, oito em Santa Catarina, três no Tocantins e dois no Mato Grosso. Distrito Federal, Minas Gerais e Rio Grande do Sul tiveram um caso cada.

Há ainda 45 casos considerados suspeitos no Brasil e outros 437 foram descartados.

A OMS convocou reunião de emergência com especialistas para esta quinta-feira para discutir a disseminação do surto da gripe H1N1 no mundo.

Neste encontro, a agência pode decidir declarar a existência de uma pandemia. A escala de alerta pandêmico tem 6 níveis e atualmente se encontra na fase 5.

De acordo com a OMS, foram registrados mais de 27.700 casos da doença em 74 países, com 141 mortes.

(Por Hugo Bachega)