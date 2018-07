Brasil confirma 5 novos casos de gripe H1N1; total vai a 79

Dois novos casos foram registrados no Estado de Minas Gerais, outros dois em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro. Todos os pacientes estão em tratamento e passam bem, de acordo com nota do ministério.

Em um dos casos confirmados em Minas Gerais houve a transmissão autóctone da doença. Nos outros casos, os pacientes estiveram fora do país.

São agora 16 casos de transmissão autóctone da gripe no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), outros 34 países registraram este tipo de contaminação.

"A transmissão no Brasil é limitada e não há evidência de sustentabilidade da transmissão de pessoa a pessoa do vírus da Influenza A (H1N1)", disse a nota.

Dos casos confirmados da gripe no Brasil, 27 foram em São Paulo, 19 em Santa Catarina, 11 em Minas Gerais, 11 no Rio de Janeiro, quatro no Tocantins, três no Distrito Federal e dois no Mato Grosso. Bahia e Rio Grande do Sul tiveram um caso cada.

Outros 490 que chegaram a ser considerados suspeitos foram descartados.

Nesta terça-feira, pesquisadores do Instituto Adolfo Lutz anunciaram ter identificado mutações do vírus da gripe H1N1 após isolar amostra obtida em São Paulo e compará-la com a cepa identificada na Califórnia (EUA).

Na semana passada, a OMS declarou a existência da primeira epidemia de gripe em 40 anos, ao elevar seu alerta para o nível 6.

De acordo com a OMS, a gripe H1N1 infectou mais de 37.000 pessoas em 78 países e causou 165 mortes.

(Por Hugo Bachega)