Brasil confirma mais dois casos de gripe H1N1; total vai a 23

Os dois pacientes, do Estado do Rio de Janeiro, viajaram aos Estados Unidos e não têm relação entre si, de acordo com comunicado do ministério. Eles estão internados e passam bem.

"Estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com os pacientes", disse o ministério na nota.

O número de casos suspeitos também subiu, de 21 para 25.

Há ainda 24 casos em monitoramento, ante 25 na segunda-feira, e outros 372 foram descartados.

Com estes dois resultados positivos, o número de casos confirmados no país subiu para 23, sendo nove em São Paulo, sete no Rio de Janeiro e quatro em Santa Catarina. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins tiveram um caso cada.

Dos casos confirmados, sete foram de transmissão autóctone (dentro do território nacional), todos com vínculos com pacientes procedentes do exterior.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), outros 19 países registraram este tipo de contaminação.

"A transmissão no Brasil é limitada, sem evidências de transmissão sustentada do novo vírus Influenza A (H1N1) de pessoa a pessoa", disse o ministério em nota.

Nesta terça-feira, o Chile registrou a primeira morte relacionada à doença na América do Sul. O país tem o maior número de contaminados na região, com 313 casos confirmados.

A OMS disse que o mundo avança ao nível máximo de alerta pandêmico devido à propagação do vírus, que infectou cerca de 19.000 pessoas em 64 países.

