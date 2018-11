Brasil confirma quatro casos de gripe suína

O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou, nesta quinta-feira, que o Brasil já tem quatro casos de gripe suína.

Os testes foram feitos com kits para determinação da influenza tipo A enviados pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Dois pacientes são de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Belo Horizonte. Todos teriam contraído o vírus H1N1 no exterior, três no México e um nos Estados Unidos, e apresentam um quadro estável.

"Não há evidências, por enquanto, de que o vírus tenha atingido outras pessoas. Ou seja, o vírus não circula no Brasil", disse Temporão.

Resultados

Todos os casos, segundo o ministro, são de jovens adultos que se encontram isolados e passam bem.

Na quarta-feira, o Ministério da Saúde recebeu os kits para determinar o vírus H1N1. Calculava-se que os hospitais de referência precisassem de 72 horas para completar os testes, mas os resultados saíram mais rápido do que o esperado.

O ministro disse que outros 93 casos suspeitos testaram negativo. Outros 15 estão em processo de análise e os resultados são esperados para a sexta-feira.

Temporão também afirmou que a confirmação dos casos não muda a estratégia do governo brasileiro no combate ao vírus.

"O governo brasileiro já vem tomando todas as precauções e todas as medidas necessárias para conter a doença, rastreando, monitorando e tratando os possíveis doentes", afirmou.

O ministro também afirmou que o Brasil tem medicamentos suficientes para tratar pelo menos 9 milhões de pessoas com o vírus. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.