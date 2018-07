Brasil confirma três novos casos de gripe H1N1; total vai a 28

Os pacientes, dois do Estado do Mato Grosso e um de São Paulo, estiveram no exterior e estão em isolamento domiciliar, segundo comunicado do ministério.

Eles estão sendo monitorados pelas autoridades estaduais de saúde. Recebem medicamento e passam bem.

"Para todos os casos confirmados estão sendo realizados busca ativa e monitoramento de todas as pessoas que estabeleceram contato próximo com os pacientes", disse nota do ministério.

Por decisão do Grupo Executivo Interministerial para Pandemia de Influenza (GEI), aprovada na segunda-feira, serão internados apenas pacientes com sintomas graves, com risco de óbito ou doenças anteriores. Pacientes fora deste quadro serão medicados e ficarão em isolamento domiciliar.

Com as novas confirmações, o número de casos suspeitos caiu de 44 para 41. Outros 396 foram descartados.

Dos 28 casos confirmados, 12 foram em São Paulo, sete no Rio de Janeiro, quatro em Santa Catarina e dois no Mato Grosso. Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Tocantins tiveram um caso cada.

Das contaminações, sete foram por transmissão autóctone (dentro do território nacional), todos com vínculos com pacientes procedentes do exterior.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), outros 19 países registraram este tipo de contaminação.

A OMS disse na terça-feira que o mundo avança ao nível máximo de alerta pandêmico devido à disseminação do vírus H1N1, que infectou cerca de 19 mil pessoas em 69 países.

(Por Hugo Bachega)