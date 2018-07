Brasil conquista cinco medalhas na Inglaterra O Brasil conquistou ontem cinco medalhas no primeiro dia da Copa do Mundo da Inglaterra. Raquel Silva (-52 kg) e Leandro Cunha (-66 kg) ficaram com a prata, enquanto Daniela Polzin (-48 kg), Taciana Lima (-48 kg) e Rafaela Silva (-57 kg) levaram o bronze. Hoje, mais oito atletas brasileiros sobem ao tatame em busca de mais conquistas.