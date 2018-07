Brasil convoca embaixador no Paraguai após impeachment de Lugo

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores criticou o "condena o rito sumário de destituição do mandatário do Paraguai" e afirmou que Lugo não teve garantido um amplo direito de defesa.

O Congresso paraguaio decidiu na quinta-feira abrir processo de impeachment contra Lugo sob a acusação de que ele não teria cumprido adequadamente suas funções por conta de um episódio em que 17 sem-terras foram mortos num confronto com a polícia do país.

No dia seguinte, o Senado do Paraguai aprovou por ampla maioria a destituição de Lugo, um socialista e ex-bispo católico, e deu posse ao então vice-presidente, o liberal Federico Franco. A oposição a Lugo tem ampla maioria nas duas Casas do Congresso paraguaio.

"Medidas a serem aplicadas em decorrência da ruptura da ordem democrática no Paraguai estão sendo avaliadas com os parceiros do Mercosul e da Unasul (União das Nações Sul-Americanas), à luz de compromissos no âmbito regional com a democracia", afirmou a nota do Itamaraty.

"O governo brasileiro ressalta que não tomará medidas que prejudiquem o povo irmão do Paraguai", acrescentou a nota.

Após a destituição, Lugo aceitou, em pronunciamento, o impeachment. E disse que se considerava ex-presidente e pediu que as manifestações em resposta ao impeachment fossem pacíficas. Ele também afirmou à ocasião que a democracia paraguaia estava "profundamente ferida".

Alguns países que compõem a Unasul -como Argentina, Equador, Venezuela e Bolívia- anunciaram na sexta-feira que não reconheciam o novo governo do Paraguai.

Os chefes de Estado do Mercosul -formado por Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai- devem se reunir na semana que vem em reunião de cúpula do bloco na cidade argentina de Mendoza.

(Por Eduardo Simões)