O resultado líquido veio pior do que o esperado pelos analistas consultados pela Reuters, cuja mediana previa a abertura de 94 mil novos postos no mês passado. As projeções variam entre 80 mil a 135 mil.

Em setembro passado, haviam sido criados 150.334 novos empregos, sem ajustes, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em outubro de 2011, foram 126.143 postos, também sem ajustes.

(Por Tiago Pariz)