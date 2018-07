Brasil cria gabinete para acompanhar gripe suína

O governo brasileiro afirmou no texto que "não há evidências da circulação do vírus da influenza suína em humanos no Brasil", e que pretende intensificar a fiscalização nos aeroportos. Além disso, o Ministério da Saúde orientou viajantes que estiveram no México e nos Estados Unidos recentemente para que fiquem atentos a possíveis sintomas da doença. "Os viajantes procedentes desses dois países e que apresentarem os sintomas devem procurar o posto da Anvisa no aeroporto de desembarque no Brasil", diz o comunicado. Os sintomas, segundo o ministério, são a ocorrência de febre acima de 39 graus acompanhada de problemas como tosse e/ou dores de cabeça, nos músculos e nas articulações.

Entre outras ações adotadas pelo governo brasileiro estão a distribuição para passageiros de voos para os dois países de materiais educativos com informações sobre sintomas, medidas de proteção e higiene e ainda orientações para procurar assistência médica. A tripulação das aeronaves também deve ser orientada a informar os passageiros, ainda durante o voo, sobre os sintomas que definem os casos suspeitos.

Apesar dos cuidados, o Ministério da Saúde fez questão de tranquilizar a população brasileira. "Reforça-se que não há recomendação para a população do Brasil usar máscaras cirúrgicas, a exemplo do que vem ocorrendo no México", diz um dos itens do comunicado. Em outro, o governo reforça que "o consumo de produtos de origem suína não representa risco à saúde das pessoas".