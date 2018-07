Brasil dá vexame e segue na 2.ª Divisão

Não deu para o Brasil. Com a derrota de Marcos Daniel para Nicolas Lapentti, o sonho de voltar para o Grupo Mundial da Copa Davis foi adiado por mais um ano. Os brasileiros seguem na Segunda Divisão.

O confronto de ontem foi novamente emocionante. A partida entre o brasileiro e o equatoriano demorou 4 horas e 42 minutos. Em Porto Alegre, Daniel precisava ganhar para levar a decisão ao quinto e último jogo. Os visitantes venciam por 2 a 1. Na sexta-feira, Nicolas bateu Thomaz Bellucci por 3 a 0 e Daniel marcou o ponto brasileiro ao vencer Giovanni Lapentti. No sábado, os irmãos Lapentti ganharam de André Sá e Marcelo Melo nas duplas. Ontem, Nicolas fez 3 a 1 e deixou o Brasil na Segundona pelo sétimo ano consecutivo.

Daniel bem que tentou, chegou a salvar quatro mach points, mas no fim valeu a experiência do equatoriano de 33 anos. "Depois de perder o terceiro e o quarto set, estava muito cansado. Isso é o bonito da Copa Davis. A energia da equipe, do país", falou Lapentti à SporTV. "No final do quarto set, eu fui ao banheiro e disse a meu irmão: "Não vou perder esse jogo". É um daqueles jogos que se ganha com o coração e a equipe."

O brasileiro foi mal nos dois primeiros sets (duplo 6/4 contra) e deu a volta por cima nos dois seguintes, com facilidade - 6/1 e 6/2. No quinto set, mais emoção e, principalmente, desgaste: 8 a 6 para o equatoriano. Em seguida, Bellucci apenas cumpriu tabela e venceu Julio Cezar Campozano por 2 a 0, dando o segundo (e inútil) ponto ao Brasil.

ESPANHA NA FINAL

Atual campeã da Copa Davis, a Espanha despachou Israel ontem por 4 a 1, em Murcia, e vai buscar o bicampeonato em casa. A adversária será a República Checa, que eliminou a Croácia pelo mesmo placar e pela primeira vez vai disputar a decisão do Grupo Mundial da competição. A finalíssima ocorrerá entre 4 e 6 de dezembro.

Na repescagem, a Suíça usou seu grande trunfo para voltar ao Grupo Mundial em 2010. Com duas vitórias de Roger Federer, fez 3 a 2 na Itália. Além dos suíços, Bélgica, França, Índia, Sérvia e Suécia garantiram a vaga.