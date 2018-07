Brasil defende metas para 2032 na Rio+20 Tema polêmico no debate entre líderes mundiais, a tentativa de conter as emissões de gases de efeito estufa no planeta entrará de contrabando na pauta da Rio+20, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, marcada para junho. O Brasil encaminhou ontem à ONU a proposta brasileira para a conferência, com a defesa de metas "restritivas vinculantes" para áreas como a geração de energia, com influência direta no aquecimento global.