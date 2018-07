Brasil defenderá metas de emissões na Rio+20

As metas seriam acompanhadas por mecanismo de troca de informações e coordenação de incentivos. A proposta brasileira defende pacto pela economia verde inclusiva, que envolva empresas privadas na adoção de práticas sustentáveis em compras, financiamentos e investimentos - compromisso que também alcançaria compras públicas.

Kyoto. Após dois dias de reunião em Pequim para afinar as posições para a Conferência do Clima de Durban, na África do Sul, que ocorre a partir do dia 28, representantes do Basic (Brasil, África do Sul, Índia e China) reafirmaram suas posições históricas: os países desenvolvidos devem adotar metas obrigatórias de corte nas emissões na segunda fase de compromissos do Protocolo de Kyoto, prevista para substituir as objetivos atuais a partir do fim de 2012. O grupo segue se opondo à adoção de metas obrigatórias por países em desenvolvimento, o que pode frustrar os negociadores da UE. / COLABOROU CLÁUDIA TREVISAN