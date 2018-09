Brasil deixa em aberto plano de mais 4 plantas A continuidade do programa nuclear no Brasil não é uma unanimidade dentro do governo federal. Na quinta-feira, enquanto o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, defendia no Rio a continuidade dos projetos de construção de novas usinas no Brasil, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Maurício Tolmasquim, afirmava em São Paulo que há sim uma reavaliação do programa.