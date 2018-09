Brasil determina regras para seu drink oficial

Como fazer o drink oficial brasileiro? Talvez seja melhor chamar um advogado. O governo brasileiro determinou regras oficiais para que a verdadeira caipirinha seja feita de forma que o drink seja feito com cachaça. Depois, você adiciona pelo menos um por cento de limão amassado e deve ser adoçado com açúcar feito de cana-de-açúcar. O Ministério da Agricultura disse que as regras foram publicadas nesta sexta-feira, dia 31, em seu informativo oficial para que garanta "padrões de identidade e qualidade" para a caipirinha. O ministério no entanto não estabeleceu punições para quem fizer caipirinhas de forma ilícita.