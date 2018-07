Brasil deve ter pancadas de chuva, mas sol sai em SP

Na cidade de São Paulo, o dia começa com sol e o esperado é que a temperatura aumente ao longo da manhã atingindo até 25ºC. Informações da CPTEC afirmam que neste momento os termômetros da capital paulista registram 20ºC. A temperatura volta a subir na parte da tarde, registrando máxima de 29ºC.

No resto do País, são esperadas pancadas de chuva forte na maior parte da região norte, norte do Maranhão, do Piauí e da Paraíba, no Ceará, Rio Grande do Norte, sul de Goiás, Mato Grosso do Sul, centro e sul de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e norte do Paraná. De acordo com a CPTEC, na Bahia, em parte do Tocantins e noroeste de Minas Gerais o sol aparecerá entre poucas nuvens. No Rio Grande do Sul, o sol predominará. Nas demais áreas do país há uma pequena possibilidade de pancada de chuva. (Gheisa Lessa)