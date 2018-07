Brasil discute como cumprir metas de áreas protegidas

Hoje o País está até bem próximo da primeira - tem 16,8% da área terrestre preservada -, mas a boa quantidade não faz jus à diversidade de ecossistemas, reconhece Roberto Cavalcanti, secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente. A maior parte das unidades de conservação está na Amazônia, restando poucas na Mata Atlântica, no Cerrado e na Caatinga. Das áreas costeiras, só 1,5% está protegido.

"Estamos analisando as oportunidades e também qual é a extensão que precisa haver para conservar a biodiversidade, os serviços ambientais, o funcionamento dos ecossistemas. Tem a lógica biológica e também a da ocupação da paisagem", diz. / G.G.