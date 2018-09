Brasil diz que resolução da ONU pode aumentar tensão na Líbia

Dez dos 15 membros do Conselho da Organização das Nações Unidas votaram a favor da resolução, que autoriza uma zona de exclusão aérea sobre a Líbia e "todas as medidas necessárias" --código para ação militar-- para proteger os civis contra as forças do líder Muammar Gaddafi.

Brasil, China, Rússia, Índia e Alemanha se abstiveram. Não houve votos contra a medida.

"Nosso voto de hoje não deve de maneira alguma ser interpretado como endosso do comportamento das autoridades líbias ou como negligência para com a necessidade de proteger a população civil e respeitarem-se os seus direitos", disse a representante permanente do Brasil junto à ONU, embaixadora Maria Luisa Viotti, segundo comunicado enviado pelo Itamaraty.

"Não estamos convencidos de que o uso da força como dispõe o parágrafo operativo 4 (OP4) da presente resolução levará à realização do nosso objetivo comum -- o fim imediato da violência e a proteção de civis."

A resolução suspende todos os voos sobre a Líbia, exceto os voos de missões humanitárias.

O documento permite que países membros da ONU notifiquem a entidade e a Liga Árabe "para defender civis e áreas ocupadas por civis sob ameaça de ataque (na Líbia), assim como excluir as forças de ocupação estrangeiras de qualquer forma e de qualquer parte do território líbio".

"Estamos também preocupados com a possibilidade de que tais medidas tenham os efeitos involuntários de exacerbar tensões no terreno e de fazer mais mal do que bem aos próprios civis com cuja proteção estamos comprometidos", disse a embaixadora brasileira.

"A proteção de civis, a garantia de uma solução duradoura e o atendimento das legítimas demandas do povo líbio exigem diplomacia e diálogo."

Desde o mês passado, a Líbia está envolvida numa crise política. Tropas do Exército líbio estão em confronto com opositores, que exigem o fim do regime de 41 anos de Gaddafi.