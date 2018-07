Brasil doa helicópteros para luta antidrogas na Bolívia O ministro da Defesa, Nelson Jobim, anunciou hoje que o governo brasileiro vai dar de presente para a Bolívia quatro helicópteros para reforçar a luta contra o tráfico de drogas e ajudar nas operações da defesa civil. Jobim fez o anúncio durante uma cerimônia em que foi condecorado pela Força Aérea Boliviana. Seu colega boliviano, Walker San Miguel, disse que se trata de uma doação cuja entrega será definida nos próximos dias. O ministro anunciou que o Brasil também vai colaborar com aviões para que a Bolívia controle melhor sua fronteira. Jobim estava acompanhado do comandando do Exército brasileiro, general Enzo Martins Peri.