Brasil é 19º país em casos de tuberculose

Dados divulgados pelo Ministério da Saúde registram uma queda de 73.673, em 2008, para 70.601 novas infecções em 2010. Com a diminuição, a incidência (número de pacientes por 100 mil habitantes) baixou de 38,82 para 37,99. Mas o número ainda é distante da meta prevista no Objetivo de Desenvolvimento do Milênio, que é chegar, até 2015, em 28 casos por 100 mil. "Podemos alcançar essa meta, mas é preciso mais", afirmou o secretário de Vigilância em Saúde do ministério, Jarbas Barbosa.

Os dados mostram que as maiores incidências da doença estão concentradas nos Estados do Rio de Janeiro (71,8 por 100 mil habitantes), Amazonas (69,2/100 mil), Pernambuco (47,5/100 mil), Pará (46,2/100 mil) e Rio Grande do Sul (45,3/100 mil).

O essencial para reduzir o número de casos, afirma Barbosa, é ampliar o diagnóstico precoce da doença e garantir que pacientes sigam o tratamento indicado até o fim. Hoje, o ministério lançou campanha para alertar a população sobre o principal sintoma da doença, a tosse por mais de três semanas. A intenção é garantir que a população procure o diagnóstico precoce, seja nas instituições públicas ou privadas de saúde. "Quando o paciente faz tratamento sem interrupção, o paciente é curado", diz Barbosa.

Além de incentivar a população a procurar diagnóstico precoce, o ministério considera essencial alertar serviços de saúde e principalmente integrantes do Programa de Saúde da Família a identificar pessoas que possam apresentar sintomas da doença. "A tuberculose é uma doença comum. Se um agente de saúde, numa cidade como Rio ou Recife, fica muito tempo sem identificar um paciente, algo está errado", afirmou o secretário.

Doença

A tuberculose é uma doença causada pelo bacilo de Koch (Mycobacterium tuberculosis), que pode afetar vários órgãos do corpo, principalmente os pulmões. Ela é transmitida pelo ar, quando o doente tosse ou espirra. Os principais sintomas são tosse prolongada (por mais de três semanas) com ou sem catarro, cansaço, emagrecimento, febre baixa e suor noturno.