Brasil e Alemanha realizam feira em SP A Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha lançou, no início deste mês, em São Paulo (SP), a Feira e Congresso de Tecnologias Sustentáveis (Ecogerma), realizada em parceria por Brasil e Alemanha. A feira ocorrerá de 12 a 15 de março de 2009, na capital, e deve movimentar R$ 200 milhões. "O Brasil é muito avançado em tecnologias ambientais, tem legislação e alto nível de consciência", afirmou o diretor de Meio Ambiente da Câmara, Ricardo Rose. E a Alemanha detém 30% do mercado mundial de geração de energias renováveis e 25% do mercado de tratamento de resíduos e tecnologias de reciclagem, disse. Site: www.ecogerma2009.com.br.