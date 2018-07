Brasil e Bolívia assinam acordo para combater crime organizado Brasil e Bolívia assinaram nesta quarta-feira um acordo de cooperação policial que prevê ações conjuntas para combater o tráfico de drogas e armas e a lavagem de dinheiro, informou a Polícia Federal. O convênio, assinado pelo diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, e o diretor nacional de Planejamento da Bolívia, general Wilge Abel Obleas Espinoza, terá validade de um ano e poderá ser prorrogado. Segundo o acordo, "policiais dos dois países irão trocar informações para o combate ao crime organizado", disse um comunicado da PF. As ações serão direcionadas "principalmente ao tráfico de drogas, tráfico de armas e lavagem de dinheiro, além de outros delitos conexos", acrescentou a nota. Na semana passada, a Polícia Federal prendeu mais de 50 pessoas em operações para desarticular quadrilhas de traficantes de drogas que enviavam cocaína para a Europa em "mulas" (pessoas pagas para o transporte), que retornavam ao país trazendo drogas sintéticas. Segundo a PF, a cocaína tinha origem em Bolívia e Paraguai. O acordo assinado nesta quarta-feira prevê visitas técnicas e missões conjuntas para aumentar as investigações em parceria sobre organizações criminais com "maior potencial ofensivo", disse o comunicado. Além disso, a Bolívia se comprometeu a realizar operações de erradicação da maconha e excedentes de plantas de coca em seu território, contando com apoio logístico de policiais brasileiros. (Reportagem de Julio Villaverde)