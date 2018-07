Brasil 'é candidato' para sediar substituto do Rali Dakar, diz agência

O Brasil está entre os candidatos para sediar um rally que substituirá o Rally Dakar (ex-Paris-Dakar), segundo informações divulgadas nesta quinta-feira pela agência de notícias alemã DPA. De acordo com a agência, a maior da Alemanha, Brasil, Argentina e Chile estariam na disputa para sediar a nova prova, cujo trajeto tradicionalmente cruza a África do Norte. Na semana passada, os organizadores do Rali Dakar cancelaram a competição um dia antes da largada, em Lisboa, por ameaça de terrorismo. A decisão foi tomada com base na atual tensão política internacional e no assassinato de quatro turistas franceses na Mauritânia há duas semanas, em crime atribuído à rede Al-Qaeda. O rally de 6 mil quilômetros teria 15 etapas, sendo 8 delas na Mauritânia. "Rali no Rio?" A notícia foi reproduzida nas edições onlines de vários jornais alemães renomados, como o Die Zeit, que pergunta em uma manchete: Rali Dakar no Rio? Em entrevista à DPA, o organizador do Rally Argentina, David Ely, disse que a Argentina seria favorita para sediar a competição, mas que a prova poderia passar por vários países sul-americanos. Segundo Ely, a decisão definitiva sobre a nova prova deverá ser tomada no dia 15 de janeiro em Paris pelos organizadores do Rally Dakar. Um dos principais eventos de esporte motorizado, o Rally Dakar é considerado um dos mais perigosos do mundo e teve até até hoje 55 vítimas fatais. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.