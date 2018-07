Brasil e Colômbia discutem cooperação

O encontro ocorre na Universidade Mackenzie, e a agenda se estende até o dia 13. Com apoio dos Ministérios da Educação e das Relações Exteriores dos dois países, as reuniões fazem parte das Missões Acadêmicas para a Promoção da Educação Superior na América Latina (Mapes 2013), estratégia do governo colombiano desde 2009 para promover a internacionalização da educação superior - um programa similar ao Ciência sem Fronteiras, do governo brasileiro.

O relacionamento Brasil-Colômbia no campo do ensino superior vem se intensificando nos últimos anos. Segundo a missão colombiana, o País será em 2013 o que receberá o maior número de bolsas no Programa Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), mantido pela Capes. Das 250 bolsas para este ano, 108 (43,2%) serão destinadas aos pesquisadores colombianos que desenvolverão estudos no Brasil.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o número de universitários colombianos que se dirigem ao Brasil vem aumentando: em 2007, foram expedidos 595 vistos, e, em 2011, 1.329.

Além dos encontros entre gestores, será realizado o painel de discussão Cooperação Acadêmica Colômbia-Brasil. Também será realizada uma exposição das instituições da Colômbia.