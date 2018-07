Brasil é criticado por tentar acelerar documento final

O país anfitrião da Rio+20 foi alvo, pela primeira vez, de duras críticas de diplomatas de outras nações e ativistas de organizações não governamentais (ONGs). O motivo é a pressão do Brasil para fechar o documento da Rio+20 antes da reunião de chefes de Estado, que começa amanhã - o que teria resultado numa proposta de texto fraca demais, ameaçando comprometer o objetivo da conferência. A União Europeia, por exemplo, se ressente principalmente da falta de metas em áreas como energia, água e eficiência no uso dos recursos. A UE defende manter o texto em aberto para ser debatido pelos chefes de Estado durante a reunião de cúpula.

Como um consenso sobre o texto da declaração final não foi obtido nas rodadas anteriores, organizadas pela ONU, o país anfitrião deveria assumir o comando das negociações. Numa tentativa de conciliar posições e acelerar o processo, a delegação brasileira acabou retirando ou reduzindo a ambição de vários pontos de conflito que eram considerados essenciais para um resultado forte da conferência, especialmente em questões relacionadas ao comprometimento econômico e político dos países ricos com o desenvolvimento sustentável.

O embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, chefe da delegação brasileira, porém, permanecia otimista no início da noite quanto à finalização do documento ainda ontem - nem que fosse necessário avançar na madrugada em busca do consenso.

As primeiras críticas à posição brasileira na Rio+20 surgiram em meio à revelação de cabos revelados pelo site WikiLeaks - e obtidos pelo correspondente do Estado em Genebra, Jamil Chade - de que os Estados Unidos tentaram adiar a realização da Rio+20 desde 2008. A justificativa, apresentada inicialmente pela administração George Bush e reiterada pela de Barack Obama, é de que uma conferência de desenvolvimento sustentável só teria resultados práticos se fosse realizada mais tarde, em 2017.

Os cabos revelados pelo WikiLeaks mostraram que os governos da França e da Holanda também hesitaram em apoiar a Rio+20.