Brasil é eleito para conselho executivo da Unesco

O conselho, composto por 58 países, é responsável pelo acompanhamento da execução do programa de trabalho e do orçamento da Unesco e um dos principais órgãos diretores da organização.

"A candidatura brasileira ao conselho executivo reflete a importância atribuída pelo país à organização em seu papel de promotora de uma cultura da paz, do diálogo de civilizações e da diversidade cultural", afirmou a nota.

Segundo o Itamaraty, o país vai defender a relevância do mandato da Unesco "em educação, ciência e cultura, com ênfase na intensificação da cooperação em benefício do mundo em desenvolvimento."

(Por Bruno Marfinati)