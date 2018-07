Brasil e México estudam integração econômica O Brasil e o México começaram ontem a estudar um possível acordo de integração econômica, anunciaram os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Felipe Calderón, após uma reunião bilateral em Cancún. No entanto, eles esclareceram que o acordo não se traduzirá, necessariamente, em um tratado de livre comércio. "Vamos analisar os prós e contras", disse Calderón. As duas economias somam 70% do PIB e 50% da população da América Latina e o comércio bilateral em 2008 foi de US$ 7,4 bilhões. AP